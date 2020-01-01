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شاهد.. نظام إسرائيلي جديد لاعتراض الطائرات المسيرة بأشعة الليزر

الأربعاء 12 فبراير 2020 05:55 م / بتوقيت القدس +2GMT
شاهد.. نظام إسرائيلي جديد لاعتراض الطائرات المسيرة بأشعة الليزر


القدس المحتلة / سما /

أجرت شركة "رافائيل" الإسرائيلية سلسلة تجارب على نظام اعتراض طائرات الدرون والطائرات المسيرة بدون طيار بواسطة أشعة الليزر.
 
وذكر موقع القناة 7 العبرية بأن نظام Raphael's Drone Dome للحماية من تهديدات الطائرات المسيرة نحج في اعتراض عدة طائرات خلال مناورة تجريبية بواسطة أشعة الليزر.
 
وأوضح الموقع أن مراحل الاعتراض شملت الكشف عن الطائرات وتتبعها في النهار والليل واعتراضها بشعاع ليزر قوي.
 
ونوه أنه تم تصميم النظام للتعامل مع تهديدات الطائرات المسيرة فوق المرافق العسكرية والمراكز المدنية مثل المطارات والبنى التحتية الاستراتيجية التي أصبحت عرضة للتهديد المتزايد.
 
ويوفر النظام يوفر حماية فعالة وسريعة ومتحركة للفضاء الجوي ضد الطائرات بدون طيار، وتزوده بأنظمة الكشف والتحكم، ويوفر حماية في نظام 360 درجة في المنطقة التي يراقبها.
 
ويعد النظام متنقلاً ويسهل حمله ويحافظ على مستوى عال من الأمان لتقليل الأضرار البيئية.

#اسرائيل #الطائرات المسيرة #الجيش الإسرائيلي #أشعة الليزر #الدرون

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