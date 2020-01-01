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سفارتنا في سيريلانكا تنظم فعالية دعما للرئيس ورفضا لـ"صفقة القرن"

الأربعاء 12 فبراير 2020 04:33 م / بتوقيت القدس +2GMT
سفارتنا في سيريلانكا تنظم فعالية دعما للرئيس ورفضا لـ"صفقة القرن"


كولمبو /سما/

 فتحت سفارة دولة فلسطين لدى سيريلانكا أبوابها أمام الأصدقاء من السيريلانكيين، والدبلوماسيين العرب والأجانب والمسلمين، ورجال الإعلام، والشخصيات العامة ورجال الدين، لحضور خطاب الرئيس محمود عباس أمام مجلس الأمن، وللتوقيع على عريضة الرفض لـ"صفقة القرن".

وأكدت ممثلة الأمم المتحدة لدى سيريلانكا هناء سنجر خلال توقيعها على العريضة أن الأمم المتحدة ملتزمة بدعم حل الدولتين على أساس حدود الرابع من حزيران 1967.

بدوره، شرح سفير دولة فلسطين لدى سيريلانكا زهير زيد تداعيات الصفقة وأبعادها ومخاطرها على القضية الفلسطينية.

#الرئيس عباس #صفقة القرن #سيريلانكا

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