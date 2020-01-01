  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

المفوضة السامية لحقوق الإنسان تصدر قائمة الشركات العاملة في المستوطنات.. وفلسطين ترحب

الأربعاء 12 فبراير 2020 04:32 م / بتوقيت القدس +2GMT
المفوضة السامية لحقوق الإنسان تصدر قائمة الشركات العاملة في المستوطنات.. وفلسطين ترحب


رام الله / سما /

أصدرت المفوضة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليت، اليوم الأربعاء، قائمة الشركات العاملة في المستوطنات غير الشرعية في أرض دولة فلسطين المحتلة، تنفيذا للولاية التي أنيطت بها، وتنفيذا لقرار مجلس حقوق الإنسان ذو الصلة.

ورحب وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي بإصدار القائمة، مشيرا إلى أن تنفيذ المفوضة السامية باشليت لولايتها، يشكل تعزيزا للمنظومة الدولية المتعددة الأطراف والقائمة على القانون الدولي في مواجهة محاولات تقويض هذه المنظومة.

وشدد على أن نشر هذه القائمة للشركات والجهات العاملة في المستوطنات انتصار للقانون الدولي وللجهد الدبلوماسي، من أجل العمل على تجفيف منابع المنظومة الاستعمارية والمتمثلة بالاستيطان غير الشرعي في الأرض الفلسطينية المحتلة.

وأكد المالكي أن العدالة الدولية هي تعزيز لحقوق الشعب الفلسطيني وتساهم في ثباته على أرضه وحماية مقدراته وموارده الطبيعية التي تستغلها إسرائيل، سلطة الاحتلال غير الشرعي.

وطالب المالكي الدول الأعضاء في الأمم المتحدة ومجلس حقوق الانسان بالإطلاع ودراسة هذه القائمة، وتوجيه النصح والتعليمات والتوجيهات لهذه الشركات بأن تنهي عملها فورا مع منظومة الاستيطان باعتبار ذلك انتهاكا للقانون الدولي وأسسه ومبادئه.

#شركات #المستوطنات

الأكثر قراءة اليوم

طيار أردني يهبط بمطار هيثرو رغم فشل 20 آخرين بسبب الطقس

نتنياهو يهدد: نحضر لحماس شئ لم تتوقعه في حياتها وسنوجه لها ضربة قاتلة

"يديعوت" تكشف: هكذا يحاول الجيش الإسرائيلي اعتراض البالونات من قطاع غزة

الرئيس: لن نقبل صفقة القرن وشعبنا لم يعد يتحمل استمرار الاحتلال والوضع أصبح قابلا للانفجار

بالفيديو : مسؤول إيراني: نبحث عن ذريعة لتدمير تل أبيب

الاحتلال يزعم: اطلاق صاروخ من قطاع غزة باتجاه مستوطنات الغلاف

محلل إسرائيلي : بتنا نطلق تهديدات فارغة تجاه الفلسطينيين

الأخبار الرئيسية

فتح: جاهزون لبدء حوار شامل.. ولا يجوز أن يكون لكل فصيل برنامج منفرد بمواجهة صفقة القرن

860x484 (2)

فتوح وجبر يغادران غزة بعد فشل التوصل لاتفاق بشأن زيارة وفد الفصائل

الأحمد: الرئيس تحدث أمام مجلس الأمن باسم شعبنا وقواه ولا زلنا بانتظار اتصال حماس

62487

بالفيديو : مسؤول إيراني: نبحث عن ذريعة لتدمير تل أبيب

وزير إسرائيلي : نستعد لضربة قوية وعملية عسكرية واسعة النطاق ضد غزة