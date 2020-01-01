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الاحتلال يخطر بهدم أربعة منازل ويستولي على مركبة شرق يطا

الأربعاء 12 فبراير 2020 04:31 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يخطر بهدم أربعة منازل ويستولي على مركبة شرق يطا


الخليل / سما /

 أخطرت سلطات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الأربعاء، بهدم أربعة منازل واستولت على مركبة محملة بحديد البناء في منطقة التواني شرق بلدة يطا جنوب الخليل.

وأفاد منسق اللجان الشعبية والوطنية في الجنوب راتب الجبور، بأن قوة من جيش الاحتلال، داهمت المنطقة، وأخطرت أربعة منازل مأهولة بالهدم، تعود ملكيتها للمواطنين فضل ومفضي وربحي ربعي، وخضر سليمان جبر العمور.

وأضاف انها استولت على مركبة شحن من نوع مرسيدس، محملة بحديد البناء، كانت متواجدة في منطقة التواني، واقتادتها لمركز عصيون الاحتلالي.

وطالب الجبور المؤسسات الدولية والمحلية، بحماية سكان شرق يطا من إجراءات الاحتلال التعسفية، التي تهدف لإفراغ المنطقة من سكانها، للاستيلاء عليها لصالح المستوطنات المحيطة، والمقامة على اراضي المواطنين في المنطقة.

#الخليل #هدم #قوات الاحتلال #بلدة يطا

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