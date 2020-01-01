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اليابان تقدم مساعدات مالية جديدة لفلسطين بنحو 33 مليون دولار

الأربعاء 12 فبراير 2020 04:29 م / بتوقيت القدس +2GMT
اليابان تقدم مساعدات مالية جديدة لفلسطين بنحو 33 مليون دولار


رام الله / سما /

 أعلنت حكومة اليابان تقديم مساعدات مالية جديدة إلى الشعب الفلسطيني بمبلغ (32,764,655 دولارا أمريكيا) من خلال المنظمات الدولية.

وبينت أن هذه الرزمة الجديدة تتضمن مساعدات للاجئين الفلسطينيين من خلال وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين ((UNRWA، ودعم الحماية الملحة للمجتمعات المهمشة من خلال برنامج الأمم المتحدة الانمائي (UNDP)، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (UNICEF)، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة (UNWOMEN)، وصندوق الأمم المتحدة للسكان ((UNFPA، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNMAS)، ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية UNOCHA))، واللجنة الدولية للصليب الاحمر (ICRC).

كما تشمل المساعدات توفير الإمدادات الطبية من خلال مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع (UNOPS) ومنظمة الصحة العالمية (WHO)، والدعم لتحقيق النهوض الاقتصادي من خلال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) ومكتب الرباعية الدولية.

#اليابان #مساعدات #فلسطين

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