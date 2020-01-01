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سفارتنا بالكويت تنظم وقفة دعما للرئيس ورفضا لـ"صفقة القرن"

الأربعاء 12 فبراير 2020 04:27 م / بتوقيت القدس +2GMT
سفارتنا بالكويت تنظم وقفة دعما للرئيس ورفضا لـ"صفقة القرن"


الكويت /سما/

 أقامت سفارة دولة فلسطين في الكويت وقفة دعما للرئيس محمود عباس وللمواقف العربية والإسلامية والدولية الرافضة لـ"صفقة القرن"، وللتعبير عن شكر دولة فلسطين قيادة وشعبا، لدولة الكويت وعلى رأسها الأمير الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، وحكومة دولة الكويت والشعب الكويتي الشقيق ممثلا بمجلس الأمة برئاسة مرزوق الغانم.

وجاءت الوقفة للاحتجاج على "صفقة القرن" التي تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية.

وألقى سفير دولة فلسطين رامي طهبوب كلمة، شكر فيها دولة الكويت على مواقفها المشرفة الداعمة لدولة فلسطين وقيادتها الشرعية، وعلى رأسها الرئيس محمود عباس، والدعم الدائم واللامحدود لشعبنا الفلسطيني وقضيته على المستويين الرسمي والشعبي، كما شكر جميع الدول العربية والإسلامية والقمة الافريقية على رفضها المطلق للصفقة، كذلك للدول الصديقة في أوروبا والعالم .

كما ألقى عدد من السفراء العرب والأجانب ورجال الدين وممثلي المجتمع المدني الكويتي كلمات أكدوا فيها وقوف دولهم إلى جانب الشعب الفلسطيني، وأن الحل السلمي للقضية الفلسطينية لا يكون إلا بالالتزام بقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس الشرقية .

#السفارة الفلسطينية #الكويت #الرئيس عباس #صفقة القرن

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