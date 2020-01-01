تشكيل فريق قضاة لمحاكمة نتنياهو من بينهم القاضية التي أدانت أولمرت

القدس المحتلة / سما /

أُعلن اليوم الأربعاء، عن تشكيل فريق قضاة لمحاكمة رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو، أمام محكمة القدس المركزية الإسرائيلية.

ولم يحدد موعد بدء المحاكمات التي يتوقع أن تبدأ بعد الانتخابات العامة في الثاني من الشهر المقبل.

ويترأس القضاة، القاضية ريفكا فريدمان فيلدمان التي أدانت سابقاً رئيس الوزراء الاسرائيلي السابق ايهود اولمرت بقضايا فساد، إلى جانب القاضي عوديد شاحام الذي أدان سابقا الوزير تساحي هنغبي بقضايا فساد. كما ذكر موقع يديعوت أحرونوت.

وقد تطول محاكمة نتنياهو لأشهر عدة لتمكين القضاة من دراسة الملفات وللنظر في اي اعتراضات من فريق الدفاع عنه.