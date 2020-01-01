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هيئة الأسرى: جيش الاحتلال يعتقل مريضاً بالكلى ويُنكل به

الأربعاء 12 فبراير 2020 04:14 م / بتوقيت القدس +2GMT
هيئة الأسرى: جيش الاحتلال يعتقل مريضاً بالكلى ويُنكل به


جنين / سما /

 أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت الشاب المريض محمد علي محمود طقاطقة (21 عاماً) من بلدة بيت فجار قضاء بيت لحم، وذلك بعد مداهمة منزله بقوة مدججة من جيش الاحتلال.

ولفتت الهيئة، أن جنود الاحتلال تعمدوا التنكيل بالمعتقل طقاطقة والاعتداء عليه وضربه على بطنه وظهره بأيديهم وبساطيرهم العسكرية، بالرغم من علمهم أن الأسير مريضاً بالكلى ووضعه الصحي صعباً للغاية.

وأضافت، أنه جرى اقتياده بعدها إلى مركز توقيف "عتصيون" واحتجازه بأوضاع اعتقالية قاسية لا تناسب حالته المرضية، ومن ثم نُقل إلى معتقل "عوفر"، وستعقد له، اليوم الخميس، جلسة تمديد توقيف.

#هيئة الاسرى #اعتقال

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