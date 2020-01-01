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"مراسلون بلا حدود": السلطات الإسرائيلية تمنع الصحفيين من تغطية مظاهرات "صفقة القرن"

الأربعاء 12 فبراير 2020 04:13 م / بتوقيت القدس +2GMT
"مراسلون بلا حدود": السلطات الإسرائيلية تمنع الصحفيين من تغطية مظاهرات "صفقة القرن"


القدس المحتلة / سما /

ذكرت منظمة "مراسلون بلا حدود"، اليوم الأربعاء، أن أكثر من 12 صحفيا، يغطون الاحتجاجات في الضفة الغربية أصيبوا أو تم عرقلة عملهم منذ كشف النقاب عن صفقة القرن.

وأضافت المنظمة غير الربحية، أنها سجلت 16 حالة لعرقلة عمل الصحفيين منذ كشف النقاب عن الصفقة في 28 كانون ثاني.

وشملت خمس من تلك القضايا صحفيين تعرضوا لإصابات برصاص مطاطي أو غاز مسيل للدموع، خلال مواجهات بين جنود الاحتلال والشبان.

ودعت المنظمة، السلطات الإسرائيلية إلى ضمان قدرة الإعلام على تغطية التطورات في أعقاب الكشف عن الصفقة.

وقالت سابرينا بينوي، رئيسة مكتب الشرق الأوسط للمنظمة، إن الصحفيين الفلسطينيين يحاولون فقط العمل، وأضافت "تحت أي ظروف، لا يتعين وضع المراسلين في نفس الفئة مع المحتجين. ويتعين إحاطتهم برعاية خاصة لتمكينهم من ممارسة تغطيتهم بسلامة نسبية".

وتابعت المنظمة، أن هناك حوادث أيضا لمراسلين يتم احتجازهم لعدة ساعات أو تهديدهم من قبل جنود إسرائيليين أثناء العمل.

#مراسلون بلا حدود #الاحتلال #صفقة القرن #استهداف الصحفيين

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