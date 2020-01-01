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وزير اسرائيلي: لا حصانة من القتل والاستهداف لأي شخص في غزة

الأربعاء 12 فبراير 2020 04:08 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزير اسرائيلي: لا حصانة من القتل والاستهداف لأي شخص في غزة


القدس المحتلة / سما /

قال وزير خارجية الاحتلال، يسرائيل كاتس اليوم الاربعاء: "إنه لا توجد حصانة لأي شخص في قطاع غز".

و في اطار حديثه عن الوضع الأمني و التصعيد على حدود غزة، أضاف كاتس قائلاً: "في ظل استمرار اطلاق الصواريخ و البالونات الحارقة من غزة، فلا يوجد أي شخص هناك محصن من القتل و الاستهداف".

و كان وير الطاقة بحكومة الاحتلال قال صباح اليوم في تصريح له إن "اسرائيل" تستعد لتوجيه ضربة عسكرية قوية لقطاع غزة، و ذلك رداً على اطلاق الصواريخ و البالونات الحارقة على مستوطنات غلاف غزة.

و أضاف قائلاً: "لا يوجد حل سحري للوضع في قطاع غزة، و لكن عندما نقرر ، سنبدأ بتنفيذ عملية عسكرية واسعة في غزة. 

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