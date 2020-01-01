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"الديمقراطية": ذرائع تذبذب وصل الكهرباء بغزة "واهية وغير مقنعة"

الأربعاء 12 فبراير 2020 03:56 م / بتوقيت القدس +2GMT
"الديمقراطية": ذرائع تذبذب وصل الكهرباء بغزة "واهية وغير مقنعة"


غزة / سما/

عبرت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين عن استهجانها ورفضها لاستمرار فصل التيار الكهربائي خلال ساعات وصلها الثمانية في ظل أجواء برد الشتاء، دون الاكتراث لمعاناة المواطنين وهمومهم في قطاع غزة.

وقالت الجبهة في بيان لها اليوم الأربعاء : "لا يعقل أن تواصل شركة الكهرباء تحصيل الجباية من المواطنين دون تقديم خدمات الكهرباء بالشكل المطلوب".

 ووصفت الديمقراطية الحجج التي تتذرع بها شركة توزيع الكهرباء عن أسباب الانقطاع الطويل للكهرباء وتذبذبها، بـ"الواهية" و"غير المقنعة".

ودعت الجبهة سلطة الطاقة وشركة توزيع الكهرباء لتحمل مسؤولياتهما إزاء تفاقم أزمة الكهرباء في القطاع وتقديم الخدمات للمواطنين على أكمل وجه دون انقطاع أو تذبذب التيار الكهربائي خلال ساعات وصلها.

وطالبت الجبهة شركة الكهرباء بتفعيل الجباية من الوزارات والمؤسسات المدنية والأمنية الرسمية والمرافق العامة والبلديات، مؤكدة أن المعالجة الفاعلة لأزمة الكهرباء وسواها من الأزمات يكون بإنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية.

#غزة #الجبهة الديمقراطية #الكهرباء #وصل الكهرباء #جدول التوزيع #جباية الكهرباء

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