"اتحاد موظفي اونروا" يطالب بإنهاء معاناة الموظفين واحترام الاتفاقيات

غزة / سما /

شارك العشرات من موظفي "أونروا"، اليوم الأربعاء، في وقفة احتجاجيّة أمام مقر الوكالة في مدينة غزة، بدعوة من اتحاد الموظفين، رفضًا لمحاولات الإدارة التنصل من التزاماتها المتفق عليها.

وقال الاتحاد خلال الوقفة "وقعنا عدة اتفاقات مع إدارة الوكالة، لكن الآن هناك العديد من القضايا، لم تلتزم بها إدارة الوكالات وهي تتنصل وتسوّف في الاتفاقات الموقّعة"

وأضاف "نحن ومعنا كل الأحرار من شعبنا وأولياء الأمور والمفصولين و13 ألف موظف، نقف اليوم من أجل رسالة واضحة سيكون لها ما بعدها إذا استمرت إدارة الوكالة في المماطلة والتسويف وعدم تطبيق الاتفاقات وعدم حل أي مشكلة بسيطة".

وشدد موظفو الأونروا "جاهزون لدفع الثمن من أجل الدفاع عن قضايا زملائنا، ورسالتنا القادمة ستكون أصعب ولدينا ما نُخاطب به الموظفين واللاجئين".

كما شدد على أنه "يجب وقف التهديد لموظفي الطوارئ والمهندسين الذين عملوا لعشرات السنوات مع عدم وجود أمان وظيفي، ويجب على إدارة الوكالة احترام ما وقعت عليه وتطبيق الاتفاقيات التي أُبرمت مع اتحاد الموظفين".

وطالب الاتحاد القائم بأعمال المفوض العام بالتدخل السريع لإيجاد حل عادل إنهاء معاناة الموظفين الذين باتوا دون مصدر دخل، من أجل إحقاق العدل والمساواة في هذه المؤسسة، مؤكداً على استمرار تجميد العلاقة مع مدير عمليات الوكالة في غزة حتى نيل المطالب العادلة.