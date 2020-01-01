الداخلية بغزة: آلية السفر عبر معبر رفح غداً الخميس

غزة / سما /

أعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني بغزة، اليوم الأربعاء، عن آلية السفر عبر معبر رفح البري جنوب قطاع غزة ليوم غدٍ الخميس.

وأوضحت الوزارة، في بيان مقتضب لها، أن الحافلات المراد سفرها هي من السابعة حتى العاشرة حتى (الرقم 50) من كشف (2020/4).

وطالبت من المسافرين التواجد صباح غدٍ الساعة 6:30 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر، وإرفاق الأطفال يتم فقط من خلال صالة التسجيل بغزة، وليس الصالة الخارجية للمعبر.

وأشارت إلى أنه يمنع استبدال أسماء المسافرين إلا للوالدَين أو الأبناء فقط، مطالبة المسافرين بالالتزام بموعد سفرهم حسب الحافلات المدرجة أسماؤهم فيها، وعدم التأخر.

وشددت على ضرورة إحضار بطاقة الهوية لجميع المسافرين، وإحضار حجة عدم ممانعة لسفر الأطفال مع أحد والديهما دون الآخر، من الطرف المتغيب عن السفر أو من وكيله.