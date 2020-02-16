"الشباب والرياضة" بغزة تطلق برنامج تمويل المشاريع الريادية الصغيرة

غزة / سما /

أعلن صندوق دعم الشباب والرياضة التابع لوزارة الشباب والرياضة في غزة، وبرعاية من مؤسسة أحباء غزة ماليزيا، عن فتح باب الترشح للاستفادة من برنامج تمويل المشاريع الريادية الصغيرة، للفئة العمرية من (22 - 35) عاماً.

وأكدت الوزارة أنها ستبدأ باستقبال طلبات التسجيل اعتباراً من يوم الأحد القادم الموافق 16-2-2020 ، حتى يوم الثلاثاء 25-2-2020 ، عبر موقع صندوق دعم الشباب الفلسطيني www.pysf.ps من خلال نظام حول الموحد.

وأوضحت الوزارة خلال بيان لها، أن أهم شروط الاستفادة من التمويل أن يمتلك مقدم المشروع القدرة على المساهمة المالية لتمويل المشروع، وأن يتضمن طلب الترشح توضيحاً لطبيعة المشروع والاحتياجات والنتائج المتوقعة بما يتناسب مع الوضع الاقتصادي في محافظات غزة.

وبينت الوزارة أن المجالات التي تمنح فيها التمويل، المشاريع : " الزراعة – التكنولوجيا – التجارة – الحرف - أخرى حسب رؤية وأهداف المشروع" .

وأشارت إلى أنها ستحدد نسبة الأموال المستردة من منفذي المشاريع الحاصلين على التمويل، وفقاً لرؤية اللجنة المشرفة على المشاريع.

وحول اختيار المشاريع، أكدت الوزارة أنها ستشكل لجنة فرز متخصصة لدراسة طلبات المتقدمين لتحديد المشاريع الممولة، على أن يخضع أصحاب المشاريع المقبولة للتمويل إلى فترة تدريب قبل انطلاق المشروع.

ونوهت إلى أنه سيتم تسجيل وعرض حلقات متلفزة تبث عبر فضائية الأقصى ووسائل الإعلام عن كافة مراحل المشاريع تبدء من المقابلات وفرز الطلبات وحتى تنفيذ المشروع لتعزيز قصص النجاح.