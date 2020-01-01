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المنظمة ترحب بـ"حماس والجهاد"

فتح: جاهزون لبدء حوار شامل.. ولا يجوز أن يكون لكل فصيل برنامج منفرد بمواجهة صفقة القرن

الأربعاء 12 فبراير 2020 03:27 م / بتوقيت القدس +2GMT
فتح: جاهزون لبدء حوار شامل.. ولا يجوز أن يكون لكل فصيل برنامج منفرد بمواجهة صفقة القرن


غزة / سما /

أكد نائب أمين سر المجلس الثوري لحركة "فتح" فايز أبو عيطة، على ضرورة توحيد الجهد الفلسطيني في مواجهة "صفقة القرن"، مشيرً إلى عدم جواز وجود أي مشروع خاص لحركتي "فتح" و"حماس".

وأوضح أبو عيطة خلال لقاء له عبر فضائية "النجاح"، أن لدى الشعب الفلسطيني منظمة التحرير والتي تضم كافة الأطر الفصائلية، حيث ترحب المنظمة بكلٍ من حركتي "حماس والجهاد الإسلامي".

وأكد أن حركته جاهزة لبدء حوار وطني شامل وفق توجيهات الرئيس محمود عباس، والذي بدوره يؤكد على ضرورة توحيد الجهد الفلسطيني في برنامج يلتف الجميع حوله.

وأضاف "نُقر بفشل تحقيق الوحدة الوطنية على مدار السنوات الماضية، ولكنّ الآن نحن لسنا في معرض تحميل المسؤولية، بل التوحد على قلب رجلٍ واحد لمواجهة المؤامرة الأمريكية".

وتابع: لا نُريد أنّ نتحدث بلغة تحميل المسؤولية لطرف أو آخر، بل الحديث بلغة واحدة وهي دعوة "حماس" والجهاد والإسلامي للاتفاق على برنامج وطني مشترك يحفظ حقوق الشعب الفلسطيني، خلال المرحلة المقبلة.

#فايز ابو عيطة #حركة فتح #حماس #الجهاد الاسلامي #صفقة القرن #منظمة التحرير

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