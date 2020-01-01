"القائمة المشتركة" تحدد موقفها من حكومة برئاسة "أزرق أبيض"

القدس المحتلة / سما /

أعلنت القائمة العربية المشتركة، صباح الأربعاء، أنها لن تنضم إلى حكومة ائتلافية برئاسة زعيم حزب "أزرق أبيض" بيني غانتس.



جاء هذا القرار في أعقاب رفض حزب "أزرق أبيض" مطالب القائمة المشتركة التي تتمحور حول فرض السيادة على الضفة وتبادل الأراضي، التي نصت عليها "صفقة القرن"



وكان غانتس، أكد أمس، أنه لن يضم القائمة المشتركة إلى حكومة برئاسته، الا أنه لم يتطرق الى احتمال نيل دعم القائمة من خارج الائتلاف.



الى ذلك، أفادت إذاعة (كان) العبرية، أن حزب "الليكود" ينوي إطلاق حملة انتخابية في الوسط العربي بغية ابعادهم عن "القائمة المشتركة".



وتعقيبًا على ذلك، قال النائب، أحمد طيبي، من "القائمة المشتركة" إن محاولة الليكود مصيرها الفشل.