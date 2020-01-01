  1. الرئيسية
  2. فلسطين 48

"القائمة المشتركة" تحدد موقفها من حكومة برئاسة "أزرق أبيض"

الأربعاء 12 فبراير 2020 03:23 م / بتوقيت القدس +2GMT
"القائمة المشتركة" تحدد موقفها من حكومة برئاسة "أزرق أبيض"


القدس المحتلة / سما /

أعلنت القائمة العربية المشتركة، صباح الأربعاء، أنها لن تنضم إلى حكومة ائتلافية برئاسة زعيم حزب "أزرق أبيض" بيني غانتس.
 
جاء هذا القرار في أعقاب رفض حزب "أزرق أبيض" مطالب القائمة المشتركة التي تتمحور حول فرض السيادة على الضفة وتبادل الأراضي، التي نصت عليها "صفقة القرن"
 
وكان غانتس، أكد أمس، أنه لن يضم القائمة المشتركة إلى حكومة برئاسته، الا أنه لم يتطرق الى احتمال نيل دعم القائمة من خارج الائتلاف.
 
الى ذلك، أفادت إذاعة (كان) العبرية، أن حزب "الليكود" ينوي إطلاق حملة انتخابية في الوسط العربي بغية ابعادهم عن "القائمة المشتركة".
 
وتعقيبًا على ذلك، قال النائب، أحمد طيبي، من "القائمة المشتركة" إن محاولة الليكود مصيرها الفشل.

#القائمة المشتركة #اسرائيل #حزب ازرق ابيض #غانتس

الأكثر قراءة اليوم

نتنياهو يهدد: نحضر لحماس شئ لم تتوقعه في حياتها وسنوجه لها ضربة قاتلة

طيار أردني يهبط بمطار هيثرو رغم فشل 20 آخرين بسبب الطقس

"يديعوت" تكشف: هكذا يحاول الجيش الإسرائيلي اعتراض البالونات من قطاع غزة

الرجوب يكشف عن بدء حوار شامل مع فصائل المنظمة و"حماس" والجهاد

العالول: الرئيس قدم مبادرة لقطاع غزة لاستعادة الوحدة.. ولكن!

الرئيس: لن نقبل صفقة القرن وشعبنا لم يعد يتحمل استمرار الاحتلال والوضع أصبح قابلا للانفجار

الاحتلال يزعم: اطلاق صاروخ من قطاع غزة باتجاه مستوطنات الغلاف

الأخبار الرئيسية

فتح: جاهزون لبدء حوار شامل.. ولا يجوز أن يكون لكل فصيل برنامج منفرد بمواجهة صفقة القرن

860x484 (2)

فتوح وجبر يغادران غزة بعد فشل التوصل لاتفاق بشأن زيارة وفد الفصائل

الأحمد: الرئيس تحدث أمام مجلس الأمن باسم شعبنا وقواه ولا زلنا بانتظار اتصال حماس

62487

بالفيديو : مسؤول إيراني: نبحث عن ذريعة لتدمير تل أبيب

وزير إسرائيلي : نستعد لضربة قوية وعملية عسكرية واسعة النطاق ضد غزة