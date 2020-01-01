300 عائلة فلسطينية في العراق مهددة بالتشرد

القدس المحتلة / سما /

أعلن عضو مفوضية حقوق الإنسان العراقية علي البياتي، اليوم الأربعاء، أن 300 عائلة فلسطينية باتت مهددة بالتشرد في العراق بعد قطع مفوضية شؤون اللاجئين بدلات الإيجار عنهم.

وقال البياتي في بيان بثه موقع "السومرية نيوز" العراقي، اليوم الأربعاء، إن تلك العوائل لديها نية بالتظاهر في ساحة التحرير للبحث عن حلول.

وأضاف أنه "بعد قطع مفوضية شؤون اللاجئين بدلات الايجار عنهم، هناك 300 عائلة فلسطينية في بغداد أغلبهم من المرضى وكبار السن والأطفال والأرامل مهددين بالتشرد في العراق".

وأضاف البياتي أن "هناك نية للتوجه إلى ساحة التحرير للبحث عن حلول مع أهل البلد للمطالب بالحقوق منذ أربعة أشهر".