  1. الرئيسية
  2. الرياضة

تحديد سبب معاناة جريزمان من العزلة؟

الأربعاء 12 فبراير 2020 02:33 م / بتوقيت القدس +2GMT
تحديد سبب معاناة جريزمان من العزلة؟


وكالات / سما /

لم يكن من السهل على أنطوان جريزمان دخول عالم نادي برشلونة المرصع بالنجوم والصراعات ، ولهذا فقد عاش بضعة أشهر على أعصابه لأنه لم يكن موضع ترحيب ولأكثر من سبب.

وكان مهاجم أتلتيكو مدريد السابق واحد من أبرز النجوم الذين كانوا على قائمة برشلونة في سوق الانتقالات الصيفية عام 2018 ، لكن الخطوة التي قام بها بتسجيل شريط فيديو ينفي انتقاله قد فتح النار عليه.

وذكرت صحيفة “جول” الإسبانية أن اللاعبين الكبار داخل برشلونة لن ينسوا حتى الآن ما فعله أنطوان جريزمان عندما تلاعب بهم في مقطع الفيديو الشهير في صيف عام 2018 ، حيث أكد ولائه لأتلتيكو مدريد.

وتضيف هذه المصادر أن طريقة وصول جريزمان إلى قلب نادي برشلونة جاء من خلال ازدراء الفريق الكتلوني وعلى رأسهم ليونيل ميسي ، عندما قال النجم الفرنسي ساخراً إنه يمكنه تناول الطعام على طاولة ميسي وعدم قبول الصفقة.

وتسببت هذه الكلمات التي قالها جريزمان في الفيلم الوثائقي الذي بُث قبل اغلاق السوق الصيفية في عام 2018 بغضب كبير لدى النجم الأرجنتيني ، مما ولد حالة من التجاهل والعزلة لجريزمان من مختلف اللاعبين داخل نادي برشلونة.

#انطوان جريزمان #برشلونة #ميسي

الأكثر قراءة اليوم

نتنياهو يهدد: نحضر لحماس شئ لم تتوقعه في حياتها وسنوجه لها ضربة قاتلة

طيار أردني يهبط بمطار هيثرو رغم فشل 20 آخرين بسبب الطقس

"يديعوت" تكشف: هكذا يحاول الجيش الإسرائيلي اعتراض البالونات من قطاع غزة

الرجوب يكشف عن بدء حوار شامل مع فصائل المنظمة و"حماس" والجهاد

العالول: الرئيس قدم مبادرة لقطاع غزة لاستعادة الوحدة.. ولكن!

الرئيس: لن نقبل صفقة القرن وشعبنا لم يعد يتحمل استمرار الاحتلال والوضع أصبح قابلا للانفجار

الاحتلال يزعم: اطلاق صاروخ من قطاع غزة باتجاه مستوطنات الغلاف

الأخبار الرئيسية

860x484 (2)

فتوح وجبر يغادران غزة بعد فشل التوصل لاتفاق بشأن زيارة وفد الفصائل

الأحمد: الرئيس تحدث أمام مجلس الأمن باسم شعبنا وقواه ولا زلنا بانتظار اتصال حماس

62487

بالفيديو : مسؤول إيراني: نبحث عن ذريعة لتدمير تل أبيب

وزير إسرائيلي : نستعد لضربة قوية وعملية عسكرية واسعة النطاق ضد غزة

تسبق الضم والسيادة.. لأول مرة : خطة إسرائيلية للطاقة والكهرباء بالضفة الغربية