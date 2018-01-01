تحديد سبب معاناة جريزمان من العزلة؟

وكالات / سما /

لم يكن من السهل على أنطوان جريزمان دخول عالم نادي برشلونة المرصع بالنجوم والصراعات ، ولهذا فقد عاش بضعة أشهر على أعصابه لأنه لم يكن موضع ترحيب ولأكثر من سبب.

وكان مهاجم أتلتيكو مدريد السابق واحد من أبرز النجوم الذين كانوا على قائمة برشلونة في سوق الانتقالات الصيفية عام 2018 ، لكن الخطوة التي قام بها بتسجيل شريط فيديو ينفي انتقاله قد فتح النار عليه.

وذكرت صحيفة “جول” الإسبانية أن اللاعبين الكبار داخل برشلونة لن ينسوا حتى الآن ما فعله أنطوان جريزمان عندما تلاعب بهم في مقطع الفيديو الشهير في صيف عام 2018 ، حيث أكد ولائه لأتلتيكو مدريد.

وتضيف هذه المصادر أن طريقة وصول جريزمان إلى قلب نادي برشلونة جاء من خلال ازدراء الفريق الكتلوني وعلى رأسهم ليونيل ميسي ، عندما قال النجم الفرنسي ساخراً إنه يمكنه تناول الطعام على طاولة ميسي وعدم قبول الصفقة.

وتسببت هذه الكلمات التي قالها جريزمان في الفيلم الوثائقي الذي بُث قبل اغلاق السوق الصيفية في عام 2018 بغضب كبير لدى النجم الأرجنتيني ، مما ولد حالة من التجاهل والعزلة لجريزمان من مختلف اللاعبين داخل نادي برشلونة.