هيئة الأسرى: جيش الاحتلال يعتقل مريضاً بالكلى ويُنكل به

أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ظهر الأربعاء، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت يوم أمس الشاب المريض محمد علي محمود طقاطقة (21 عاماً) من بلدة بيت فجار قضاء بيت لحم، وذلك بعد مداهمة منزله بقوة مدججة من جيش الاحتلال.

ولفتت الهيئة أن جنود الاحتلال تعمدوا التنكيل بالمعتقل طقاطقة والاعتداء عليه وضربه على بطنه وظهره بأيديهم وبساطيرهم العسكرية، بالرغم من علمهم أن الأسير مريض بالكلى ووضعه الصحي صعب للغاية.

وأضافت أنه جرى اقتياده بعدها إلى مركز توقيف "عتصيون" واحتجازه بأوضاع اعتقالية قاسية لا تناسب حالته المرضية، ومن ثم نُقل إلى معتقل "عوفر"، وستعقد له جلسة تمديد توقيف يوم غد الخميس.