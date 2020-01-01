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فيديو.. أحلام تتلقى هدية مميزة من زوجها في عيد ميلادها

الأربعاء 12 فبراير 2020 02:21 م / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو.. أحلام تتلقى هدية مميزة من زوجها في عيد ميلادها


وكالات / سما /

تلقت الفنانة الإماراتية أحلام، مفاجأة سارّة من زوجها بطل الراليات مبارك الهاجري، بمناسبة عيد ميلادها.

ونشرت أحلام مقطع فيديو على حسابها الخاص في إنستغرام يظهر قالب حلوى على شكل قلب وآخر عليه صورتها وقالبا ثالثا باللون الوردي.

وشكرت أحلام زوجها قائلة: “ما أعرف كيف أجازيك حبيبي بس دايم بدعي ربي سبحانه يخليك لي ولا يفرقنا لأني ما أقدر أعيش من غيرك أحبك”.

وكانت أعربت أحلام مؤخرا عن تأثرها الشديد بكلام الممثل العالمي خواكين فينيكس الذي قاله على المسرح خلال تسلمه بالأمس جائزة الأوسكار كأفضل ممثل رئيسي، إذ أعادت نشر مقطع فيديو له من الحفل عبر صفحتها الخاصة وعلّقت بالقول :”دمعت عيني من كلامه للأسف هؤلاء أصبحوا نادرين”.

#أحلام #مبارك الهاجري

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