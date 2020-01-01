ما الذي دفع هذا الرجل لتناول طعام الكلاب لمدة 30 يوماً؟

وكالات / سما /

عادة ما تلجأ الشركات لطرق مبتكرة للترويج لمنتجاتها أملاً في تحقيق أفضل المبيعات، لكن ما فعله المدير التنفيذي لشركة متخصصة في تصنيع طعام الكلاب تجاوز كل التوقعات. فقد تناول أطعمة الكلاب لمدة شهر كامل، لإثبات أن مثل هذه الأطعمة كافية لتغذيته وكذلك الكلاب أيضاً.

وبحسب ما أورده موقع Oddity Central الأمريكي، فقد واظب ميتش فيلدرهوف رئيس شركة Muenster Milling بولاية تكساس الأمريكية على تناول أطعمة الكلاب التي تصنعها شركته فقط خلال 30 يوماً بداية من 3 يناير وحتى 2 فبراير.

فيلدرهوف أقدم على هذا التصرف في محاولة للترويج لشركته التي تنتج أطعمة عالية الجودة للكلاب والخيول والدجاج. لكن هذا السلوك لم يكن سهلاً على الإطلاق، حسبما اعترف فيلدرهوف، ورغم هذا فقد استطاع التمسك بهذا النظام الغذائي لمدة 30 يوماً.

وقال المدير التنفيذي: ليس من السهل أبداً تناول طعام الكلاب، فمذاقه مثل رائحته، وبالنسبة لي كانت أول 4 أيام في تطبيق هذا النظام صعبة للغاية. ورغم هذا، فقد اعتاد فيلدرهوف على طعام الكلاب في الأسبوع الرابع.

وعندما تساءل الكثيرون بشأن عدم تناول رجل الأعمال أي شيء خلال تلك الفترة سوى أطعمة الكلاب، ذكر فيلدرهوف أنه فعل هذا حقاً، لكنه لم ينصح أحد بخوض تجربته، لافتاً إلى أنه يهدف لتعريف زبائن الشركة المجهود الذي بذله فريقه لإعداد أفضل طعام ممكن للكلاب.