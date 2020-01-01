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جلوس المراهقين لفترات طويلة يزيد احتمالات إصابتهم بالاكتئاب

الأربعاء 12 فبراير 2020 02:00 م / بتوقيت القدس +2GMT
جلوس المراهقين لفترات طويلة يزيد احتمالات إصابتهم بالاكتئاب


وكالات / سما /

أظهرت دراسة حديثة أن جلوس المراهقين لفترات طويلة يوميا يزيد من احتمال إصابتهم بالاكتئاب.

ووفقا لما نقلته صحيفة "ديلي ميل" اليوم الأربعاء فإن المراهقين، الذين يجلسون لساعات يوميا دون حركة، يكونون عرضة بصورة أكبر للإصابة بالاكتئاب عند بلوغ سن الـ18 عاما.

وأوضحت أن كل 60 دقيقة يمضيها المراهق على الأريكة يوميا تزيد احتمال الإصابة بأعراض الاكتئاب عند سن الثامنة عشرة بنسبة 10% .

وقام الباحثون برصد مستويات النشاط لـ4200 مراهق تتراوح أعمارهم من 12 إلى 16 عاما، ثم قاموا بفحص صحتهم العقلية عند البلوغ.

وأشارت الدراسة إلى أنه يبدو أن أي نشاط خفيف يقوم به المراهق يكفي للتغلب على هذه الآثار، وهو ما يجعل من الضروري أن نشجع الأطفال على القيام بالأعمال اليومية الخفيفة.

ونقلت الصحيفة عن آرون كاندولا، من "كلية لندن الجامعية"، القول :"اكتشفنا أنه ليس فقط النشاط الأكثر كثافة هو الجيد للصحة العقلية، وإنما أيضا أي مستوى من النشاط البدني، يمكن أن يقلل الفترة التي نمضيها ونحن جالسون، ربما يكون مفيدا".

وأضاف :"علينا أن نشجع الناس من جميع الأعمار على التحرك أكثر، والجلوس أقل، فهذا مفيد لصحتنا النفسية والعقلية".

تجدر الإشارة إلى أن من علامات الاكتئاب عند الأطفال فقدان الاهتمام بأمور كانت تمتعهم في السابق، والإرهاق، والنوم لفترات طويلة، وضعف التركيز، والتردد، وغياب الثقة، وتناول الكثير جدا أو القليل جدا من الطعام، وإيذاء النفس.

#المراهقين #الاكتئاب

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