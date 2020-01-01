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عقوبات صارمة بحق ناديي شباب المغازي وخدمات خانيونس

الأربعاء 12 فبراير 2020 01:50 م / بتوقيت القدس +2GMT
عقوبات صارمة بحق ناديي شباب المغازي وخدمات خانيونس


غزة / سما /

أصدر الاتحاد الفلسطيني لكرة السلة اليوم الأربعاء، عقوبات صارمة بحق ناديي شباب المغازي وخدمات خانيونس، عقب الأحداث المؤسفة التي واكبت لقاء الفريقين في بطولة الدوري.

وقرر الاتحاد بعد النظر في تقرير الحكام ومراقب المباراة، وبالرجوع إلى لائحة العقوبات، تنفيذ القرارات التالية بحق بعض اللاعبين والمدربين.

وجاءت العقوبات على النحو التالي:

1_ اعتماد فوز شباب المغازي بنتيجة 35/53.

2_ إيقاف لاعب شباب المغازي محمد أبو مشايخ مباراتين رسميتين متتاليتين، وغرامة مالية 100 دولار.

3_ إيقاف مساعد مدرب شباب المغازي إياد أبو جياب مباراتين رسميتين متتاليتين، وغرامة مالية 200 دولار.

4_ إيقاف مدرب خدمات خانيونس أحمد حجاج عام ميلادي، يبدأ من تاريخه، ويشمل المباريات الرسمية والودية التي ينظمها الاتحاد، وغرامة مالية 200 دولار.

5_ إيقاف لاعب خدمات خانيونس خميس حميد مباراتين رسميتين متتاليتين، وغرامة مالية 100 دولار.

6_ إيقاف لاعب خدمات خانيونس ضياء الفقعاوي مباراتين رسميتين متتاليتين، وغرامة مالية 100 دولار.

7_ التواصل مع مباحث الجرائم الالكترونية، لملاحقة كل لاعب أو شخص، يثبت تطاوله على الاتحاد وحكامه عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

#عقوبات #شباب المغازي #خدمات خانيونس

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