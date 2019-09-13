  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

"محكمة عوفر" تحكم بالسجن الفعلي 10 أشهر وغرامة مالية على الطالب حسن هاشم

الأربعاء 12 فبراير 2020 01:45 م / بتوقيت القدس +2GMT


رام الله / سما /

قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الأربعاء، إن محكمة "عوفر" العسكرية حكمت على الأسير الطالب في جامعة بيرزيت حسن هاشم أبو حسن من بلدة عربونة في جنين بالسجن 10 أشهر، وغرامة مالية تقدر بـ 5000 شيقل.

وأوضحت الهيئة، في بيان، أن سلطات الاحتلال كانت قد اعتقلت أبو حسن في 13/9/2019 مع مجموعة من ناشطي الجبهة الشعبية في جامعة بيرزيت على خلفية "عملية عين بوبين" منتصف العام الماضي.

وأشارت إلى أن الأسير أبو حسن قد مكث قرابة الشهرين في زنازين مخابرات الاحتلال في مركز تحقيق المسكوبية، وتعرض للتعذيب، ومنع من لقاء محاميه لما يقارب 40 يوما.

#محكمة عوفر

الأكثر قراءة اليوم

نتنياهو يهدد: نحضر لحماس شئ لم تتوقعه في حياتها وسنوجه لها ضربة قاتلة

طيار أردني يهبط بمطار هيثرو رغم فشل 20 آخرين بسبب الطقس

"يديعوت" تكشف: هكذا يحاول الجيش الإسرائيلي اعتراض البالونات من قطاع غزة

الرجوب يكشف عن بدء حوار شامل مع فصائل المنظمة و"حماس" والجهاد

العالول: الرئيس قدم مبادرة لقطاع غزة لاستعادة الوحدة.. ولكن!

الرئيس: لن نقبل صفقة القرن وشعبنا لم يعد يتحمل استمرار الاحتلال والوضع أصبح قابلا للانفجار

الاحتلال يزعم: اطلاق صاروخ من قطاع غزة باتجاه مستوطنات الغلاف

الأخبار الرئيسية

الأحمد: الرئيس تحدث أمام مجلس الأمن باسم شعبنا وقواه ولا زلنا بانتظار اتصال حماس

62487

بالفيديو : مسؤول إيراني: نبحث عن ذريعة لتدمير تل أبيب

وزير إسرائيلي : نستعد لضربة قوية وعملية عسكرية واسعة النطاق ضد غزة

تسبق الضم والسيادة.. لأول مرة : خطة إسرائيلية للطاقة والكهرباء بالضفة الغربية

محلل إسرائيلي : بتنا نطلق تهديدات فارغة تجاه الفلسطينيين