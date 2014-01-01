مسيرة لعوائل الأسرى الإسرائيليين لدى حماس قبل الانتخابات

القدس المحتلة / سما /

قررت عوائل كل من اورون شاؤول وهدار غولدن وافراهام منغستو، الذين أعلنت حركة حماس سابقا أسرهم عام 2014، تنظيم مسيرة موحدة في مدينة بئر السبع بحضور حاشد قبل الانتخابات الإسرائيلية العامة المقررة في الثاني من الشهر المقبل.

وبحسب موقع صحيفة معاريف، فإن العائلات قررت حشد عدداً كبيراً من الإسرائيليين للمشاركة في تلك المسيرة التي ستعقد قبل خمسة أيام من الانتخابات.

واتهمت العوائل حكومة بنيامين نتنياهو بأنها عقدت صفقة مع حماس، دون أن تشمل عودة الأسرى من هناك. داعية إلى مزيد من الضغط على الحكومة لاستعادتهم من غزة.