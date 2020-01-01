التربية واليونسكو تؤكدان على ديمومة التعاون لخدمة التعليم

رام الله / سما /

بحث وزير التربية والتعليم مروان عورتاني، اليوم الأربعاء، مع القائم بأعمال مدير منظمة اليونسكو في فلسطين جنيد سوروش؛ توسيع آفاق التعاون لخدمة التعليم.

وخلال اللقاء؛ تم التركيز على سياسة التعليم الجامع واستدامة التعاون لتطويرها؛ تأكيداً على الحق في التعليم للجميع، ومواصلة رفد المعلمين بالمهارات والخبرات المتخصصة عبر استهداف مدارس عدة في القدس والمناطق النائية والمستهدفة، ومناقشة آليات تحقيق غايات ورؤى برنامج "التعليم لا ينتظر"؛ الذي تنفذه الوزارة بالشراكة مع اليونسكو ومؤسسات دولية شريكة.

وعبر الطرفان عن اعتزازهما بالشراكة القوية بين التربية واليونسكو والتي تترجم روح الحرص على خدمة التعليم بشكل مستدام.

وفي سياق ذي صلة، رحب عورتاني بمسؤولة قسم التعليم الجديدة في اليونسكو لينا بينت، مؤكداً أهمية تكريس الجهود التي تستهدف الرقي بالتعليم وخدمة المنطلقات المشتركة.

بدوره، وجه سوروش دعوة للوزير عورتاني؛ للمشاركة في المؤتمر الدولي لليونسكو المزمع عقده في فرنسا حول تطوير أنظمة التعليم.