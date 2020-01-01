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الاحتلال يخطر بالاستيلاء على عشرات الدونمات الزراعية غرب بيت لحم

الأربعاء 12 فبراير 2020 12:54 م / بتوقيت القدس +2GMT


بيت لحم/ سما /

اخطرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، بالاستيلاء على عشرات الدونمات الزراعية غرب بيت لحم.

وأفاد مدير هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيت لحم حسن بريجية ، بأن قوات الاحتلال اخطرت بالاستيلاء على اراض زراعية في مناطق (عين الهوية، وواد الحمرة، والحسينات) من أراضي حوسان، و(قرنة أبو علي، وخلة الغزاوي) التابعتين لخربة القبو المهجرة، و(البص) في وادي فوكين، وجميعها بمحاذاة مستوطنة "سور هداسا"، لصالح إنشاء منطقة صناعية ووحدات استيطانية.

وصعدت سلطات الاحتلال في الفترة الأخيرة من هجمتها الاستيطانية واستولت على المزيد من أراضي محافظة بيت لحم، لإقامة بؤر استيطانية او لتوسيع حدود المستوطنات القائمة، او لشق طرق وأنفاق لصالح المستوطنين.

 
#الاحتلال

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