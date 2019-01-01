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ليبرمان: يجب تطبيق الضم على الضفة فورا

الأربعاء 12 فبراير 2020 12:04 م / بتوقيت القدس +2GMT
ليبرمان: يجب تطبيق الضم على الضفة فورا


القدس المحتلة / سما /

أكد وزير جيش الاحتلال السابق أفيغدور ليبرمان، على دعمه لتطبيق الضم على الضفة الغربية بشكل فوري دون انتظار الانتخابات الإسرائيلية وتشكيل الحكومة الإسرائيلية القادمة.

وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، إن ليبرمان بدأ في الأيام الأخيرة محادثات مع المستوطنين وقادتهم من أجل كسب أصواتهم في الانتخابات الإسرائيلية القادمة.

وشنّ حزب "إسرائيل بيتنا"، الذي يتزعمه ليبرمان، هجوما دعائيا، على رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، تضمن نشر فيديوهات تشير إلى أن الأخير "مفيد للفلسطينيين" ويحاول تأخير تطبيق الضم. 

أول أمس التقى ليبرمان مع رئيس المجالس الاستيطانية في شمال الضفة الغربية، يوسي داغان. وقال داغان خلال الاجتماع: "نحن قلقون للغاية وخائفون من فقدان فرصة تاريخية فيما يتعلق بالضم".

وردّ ليبرمان على داغان قائلا إن نتنياهو يتمتع حاليًا بالأغلبية المطلقة في الكنيست لتطبيق السيادة وأمامه فرص للقيام بذلك.

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