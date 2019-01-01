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بالفيديو : مسؤول إيراني: نبحث عن ذريعة لتدمير تل أبيب

الأربعاء 12 فبراير 2020 12:00 م / بتوقيت القدس +2GMT
بالفيديو : مسؤول إيراني: نبحث عن ذريعة لتدمير تل أبيب


وكالات

هدد أمين مجمع تشخيص مصلحة النظام الإيراني محسن رضائي، في مقابلة أجريت معه هذا الأسبوع، بمهاجمة تل أبيب، في حال هاجمت الولايات المتحدة إيران.
 
ونقل موقع القناة العبرية السابعة، عن رضائي قوله: إن إيران كانت تبحث عن ذريعة لمهاجمة "تل أبيب" لثبوت تورط إسرائيل باغتيال قائد قوات القدس في الحرس الثوري قاسم سليماني.
 
وذكر أن إيران لديها معلومات دقيقة عن النشاط الأمريكي في العراق ودول الخليج، مضيفاً، "جميع القواعد الأمريكية تخضع للمراقبة دقيقة من قواتنا، وجميع حاملات الطائرات تحت السيطرة".
 
وأكد، أن إيران تراقب الجنود الأمريكيين عند ذهابهم إلى الفنادق في الكويت أو البحرين، وتعرف أشياء مثل أسماء المتواطئين مع الولايات المتحدة ومصادر الغذاء للقوات الأمريكية.
 
وتعليقًا على "صفقة القرن" الأمريكية، أكد المسؤول الإيراني أن الهدف من الصفقة هو منح أمريكا موطئ قدم في المنطقة، وتصفية القضية الفلسطينية، والسيطرة على غزة ونزع سلاح حماس.
 
وتوقع رضائي، أن يضعف دور الولايات المتحدة على مدار العقد المقبل.
 
يذكر أن قناة "ميادين" اللبناني أجرت مقابلة متلفزة مع محسن رضائي، في الثامن من فبراير، وترجمها معهد الشرق الأوسط للبحوث الإعلامية.
 
وتأتي هذه المقابلة وسط تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران بعد أن قتلت الولايات المتحدة سليماني في غارة جوية بطائرة بدون طيار خارج مطار بغداد في العراق في 3 يناير.
 
بعد خمسة أيام، ردت إيران من خلال إطلاق صواريخ باليستية على قاعدتين في العراق تضم القوات الأمريكية، مما تسبب في وقوع أضرار جسيمة في المكان.
 
وبعد اغتيال سليماني، لم يضيع خليفته، إسماعيل غاني، أي وقت في إصدار تحذير للولايات المتحدة، قائلاً: "يجب على الجميع التحلي بالصبر قليلًا لرؤية جثث الجنود الأمريكيين في جميع أنحاء الشرق الأوسط".
 
رداً على ذلك، حذر الممثل الأمريكي الخاص لإيران، براين هوك، وقال إنه "إذا اتبع غاني طريقًا مشابهًا لسليماني، فسوف يواجه نفس المصير".
 
وعلى هوك، رد قائد الحرس الثوري الإيراني، حسين سلامي، قائلاً: "سننتقم من القادة الأمريكيين والإسرائيليين إذا استمرت الولايات المتحدة في تهديد كبار الجنرالات الإيرانيين".
 
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