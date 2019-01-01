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قناة عبرية : دول الخليج تقترب من توقيع اتفاقية عدم الحرب مع إسرائيل

الأربعاء 12 فبراير 2020 11:56 ص / بتوقيت القدس +2GMT
قناة عبرية : دول الخليج تقترب من توقيع اتفاقية عدم الحرب مع إسرائيل


القدس المحتلة / سما /

تقترب بعض الدول العربية، لا سيما دول الخليج العربي، من توقيع اتفاقية "عدم الحرب" وتطبيع العلاقات مع إسرائيل، بحسب ما ورد في القناة الثانية العبرية.  

ونقلت القناة الثانية العبرية، صباح اليوم الثلاثاء، عن مصادر دبلوماسية عربية قولها: "إن دول الخليج تقترب توقيع اتفاقية عدم الحرب مع إسرائيل، كمقدمة لتطبيع العلاقات معها".

وبحسب القناة، أكد رئيس الوزراء القطري السابق، حمد بن جاسم، أن بعض دول الخليج، تقترب من توقيع اتفاقية "عدم الهجوم والحرب" ضد إسرائيل، برعاية أمريكية. 

وأضافت القناة الثانية، أن هذه التصريحات جاءت بعد أيام من عقد اجتماع وزراء خارجية العرب، في جامعة الدول العربية، لرفض خطة التسوية الأمريكية، صفقة القرن.

وأشارت القناة العبرية، الى أن دول الخليج، ورغم معارضتها لصفقة القرن، لن تغيير سياستها تجاه أمريكا، وقد توقع قريبا على اتفاقية تطبيع العلاقات مع إسرائيل، برعاية أمريكا.

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