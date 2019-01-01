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"ناسا" تبحث عن رواد فضاء جدد

الأربعاء 12 فبراير 2020 11:52 ص / بتوقيت القدس +2GMT
"ناسا" تبحث عن رواد فضاء جدد


وكالات / سما /

تبحث إدارة الطيران والفضاء الأمريكية (ناسا) عن رواد جدد لتوسيع فريق استكشاف الفضاء التابع لها.

ودعت الوكالة "جميع الأمريكيين المؤهلين لذلك" لتقديم الطلبات خلال الفترة من 2 إلى 31 آذار/مارس ليصبحوا ضمن الفئة القادمة من رواد الفضاء.

وتسعى ناسا، التي يعمل لديها 48 رائد فضاء نشط، إلى توسيع نطاق فريقها لتوفير الطواقم اللازمة للمركبات الفضائية التي تقصد عدة وجهات ودفع عمليات الاستكشاف كجزء من مهام برنامج "أرتميس" وما وراءه.

وتهدف المهمة "أرتميس" إلى جعل رواد الفضاء يهبطون مجددا على القمر بحلول عام 2024، تمهيدا لإرسال رواد فضاء في نهاية المطاف إلى المريخ.

ويتعين على المرشحين لمهام رواد الفضاء أن يكونون مواطنين أمريكيين وحاصلين على درجة الماجيستير في العلوم أو التكنولوجيا أو الهندسة أو الرياضيات.

#ناسا #رواد الفضاء

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