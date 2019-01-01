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سامسونغ تكشف عن 4 هواتف جديدة

الأربعاء 12 فبراير 2020 11:42 ص / بتوقيت القدس +2GMT
سامسونغ تكشف عن 4 هواتف جديدة


وكالات / سما /

كشفت سامسونغ عن هواتف جديدة أولهما قابل للطي وهو Z Flip، وثلاثة من طراز «إس» وهي مجموعة Galaxy S20، وGalaxy S20 Plus، وGalaxy S20 Ultra، وذلك ضمن مؤتمر Unpacked الذي أقيم في سان فرانسيسكو، الثلاثاء 11 فبراير/شباط 2020.

هاتف قابل للطي: بدأت سامسونغ الحدث التكنولوجي بإطلاق هاتفها الثاني القابل للطي Galaxy Z Flip، الذي أعلنت عنه في حفل الأوسكار، ويأتي الهاتف بكاميرتين خلفيتين بدقة 12 ميغابكسل، وبشاشة OLED 6.7 إنش.

وقد حددت موعد طرحه في الأسواق في 14 فبراير/شباط، وسيصل سعره إلى 1280 دولاراً، وسيصدر من الهاتف الذي يفتح ويغلق عمودياً -مزود بمفاصل قوية- ألوان ثلاثة، هي الذهبي والأسود والبنفسجي. والفكرة الأساسية من هذا الهاتف هو القيام بمهام مختلفة عبر الشاشة المقسمة.

هاتف جديد لمجموعة «إس»: أطلقت الشركة الكورية الجنوبية ثلاثة هواتف من مجموعة إس الجديدة، وهي: غالاكسي إس 20 ، وغالاكسي إس 20 بلس، وغالاكسي إس 20 ألترا. وتقدم المجموعة الجديدة كاميرا جديدة تماماً تجمع الذكاء الاصطناعي مع أكبر مستشعر للصور من سامسونغ، للحصول على جودة صورة مذهلة، كما روجت الشركة لهواتفها الجديدة.

فيما يعد غالاكسي إس 20 ألترا الهاتف الأفضل، ومع ذلك فهو يشترك مع هاتفي غالاكسي إس 20، وغالاكسي إس 20 بلس في نوع الشاشة ودقتها والتقنيات المدعومة، ولكنها تأتي بقياس 6.9 بوصة، وتصل دقة الكاميرا الأمامية لـ 40 ميغابكسل مع فتحة عدسة “f/2.2″، وفق ما نقله موقع The Verge التقني.

الهاتف شبيه بآخر هواتف منافسته آبل، وهو آيفون 11 برو، إذ أصدر الهاتف بأربع كاميرات خلفية، ويقدم دقة أعلى، إذ تصل دقة إحدى الكاميرات الخلفية لـ108 ميغابكسل، فيما تأتي كاميرات التصوير الفائق العرض بزاوية 120 درجة بدقة 12 ميغابكسل، والكاميرا الثالثة بدقة 48 ميغابكسل، والكاميرا الرابعة لدعم تقنية ديبث فيجين (DepthVision).

هذه المجموعة ستطلق في 6 مارس/آذار. سيتوفر اللون الرمادي للمجموعة كلها، ولون أسود لهاتفي غالاكسي إس 20 بلس وغالاكسي إس 20 ألترا، فيما سيتوفر لون أكثر أنوثة لهاتف غالاكسي إس 20، وهو الوردي، وسيطلق لون أزرق لهاتف غالاكسي إس 20 بلس.

الأسعار ستبدأ من 999 دولاراً لغالاكسي إس 20، و1350 دولاراً لغالاكسي إس 20 ألترا.

سماعات لاسلكية: عرضت سامسونغ أيضاً سماعات بودز جديدة، تحتوي على ثلاثة مايكروفونات. كذلك أعلنت عن إبرامها عروضاً مع شركات عالمية مثل نتفلكس ويوتيوب وإكس بوكس، لعرض محتواها على الهواتف الجديدة.

#سامسونغ #هواتف

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