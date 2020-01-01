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بالأسماء.. "التعليم العالي" تعلن نتائج الامتحان الشامل للدورة الشتوية

الأربعاء 12 فبراير 2020 11:24 ص / بتوقيت القدس +2GMT
بالأسماء.. "التعليم العالي" تعلن نتائج الامتحان الشامل للدورة الشتوية


رام الله / سما /

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الأربعاء، نتائج الامتحان التطبيقي الشامل للدورة الشتوية 2019 - 2020.

وأوضحت الوزارة في بيانها، أن نسبة النجاح في الامتحان الذي تقدم له 1785 طالبا وطالبة بلغت (78.3%)، ونفذ في أكثر من 100 تخصص تقني موزعة على 28 كلية جامعية وكلية مجتمع متوسطة.

وعقد الجزء النظري من الامتحان الكترونياً وبشكل موحد في المحافظات الشمالية والجنوبية، من حيث التعليمات والإجراءات والمواعيد، لضمان تعزيز الشفافية والعدالة وسرعة اتمام الاجراءات.

وتأتي أهمية الامتحان التطبيقي الشامل، باعتباره أحد متطلبات التجسير من درجة الدبلوم المتوسط لدرجة البكالورويس، وباعتباره أحد متطلبات الالتحاق بسوق العمل، كما يعتبر مصدرا للتغذية الراجعة للمهارات والكفايات التي يكتسبها الطلبة أثناء فترة دراستهم لدرجة الدبلوم المتوسط في قطاع التعليم التقني.

يذكر أن الوزارة قامت بإعفاء الطلبة المقدسيين وطلبة البلدة القديمة في الخليل، من رسوم التسجيل للامتحان لهذا العام دعماً لصمودهم.

وهنا رابط النتائج: https://tinyurl.com/rr9luhb

 
#التعليم العالي #الامتحان الشامل

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