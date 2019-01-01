  1. الرئيسية
  2. رياضة محلية

خدمات رفح ينافس الأندية العربية برقم مميز

الأربعاء 12 فبراير 2020 11:19 ص / بتوقيت القدس +2GMT
خدمات رفح ينافس الأندية العربية برقم مميز


غزة / سما /

اقتحم فريق خدمات رفح, قائمة الأندية العربية, التي لم تتلق أي خسارة في بطولة الدوري حتى الآن, عقب مرور 18 جولة على المسابقة.

وفاز "الأخضر" الرفحي بلقب دوري الدرجة الممتازة بقطاع غزة هذا الموسم, بعدما حقق 11 انتصارا, و7 تعادلات, دون أن يخسر في أي لقاء, شأنه شأن مركز بلاطة في دوري المحترفين بالضفة المحتلة, الذي لعب 14 مباراة (فاز 8 مرات وتعادل 6 مرات).

كذلك تواجد في القائمة, كل من الأهلي المصري, والقادسية الكويتي, والترجي التونسي, وتفرغ زينه الموريتاني, إذ أن هؤلاء أيضا لم يخسروا حتى الآن في مسابقات الدوري ببلادهم.

#خدمات رفح

الأكثر قراءة اليوم

مصدر : قرار بوقف إطلاق البالونات الحارقة والمتفجرة من غزة

خارجية الاحتلال تشكر الإعلامي فيصل القاسم

نتنياهو يهدد: نحضر لحماس شئ لم تتوقعه في حياتها وسنوجه لها ضربة قاتلة

"يديعوت" تكشف: هكذا يحاول الجيش الإسرائيلي اعتراض البالونات من قطاع غزة

الرجوب يكشف عن بدء حوار شامل مع فصائل المنظمة و"حماس" والجهاد

طيار أردني يهبط بمطار هيثرو رغم فشل 20 آخرين بسبب الطقس

العالول: الرئيس قدم مبادرة لقطاع غزة لاستعادة الوحدة.. ولكن!

الأخبار الرئيسية

وزير إسرائيلي : نستعد لضربة قوية وعملية عسكرية واسعة النطاق ضد غزة

تسبق الضم والسيادة.. لأول مرة : خطة إسرائيلية للطاقة والكهرباء بالضفة الغربية

محلل إسرائيلي : بتنا نطلق تهديدات فارغة تجاه الفلسطينيين

نتنياهو يرد على خطاب الرئيس : "صفقة القرن" أفضل خطة لفلسطين

الاحتلال يزعم: اطلاق صاروخ من قطاع غزة باتجاه مستوطنات الغلاف