خدمات رفح ينافس الأندية العربية برقم مميز

غزة / سما /

اقتحم فريق خدمات رفح, قائمة الأندية العربية, التي لم تتلق أي خسارة في بطولة الدوري حتى الآن, عقب مرور 18 جولة على المسابقة.

وفاز "الأخضر" الرفحي بلقب دوري الدرجة الممتازة بقطاع غزة هذا الموسم, بعدما حقق 11 انتصارا, و7 تعادلات, دون أن يخسر في أي لقاء, شأنه شأن مركز بلاطة في دوري المحترفين بالضفة المحتلة, الذي لعب 14 مباراة (فاز 8 مرات وتعادل 6 مرات).

كذلك تواجد في القائمة, كل من الأهلي المصري, والقادسية الكويتي, والترجي التونسي, وتفرغ زينه الموريتاني, إذ أن هؤلاء أيضا لم يخسروا حتى الآن في مسابقات الدوري ببلادهم.