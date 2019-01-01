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فيديو.. أهلي الخليل بتغلب على الشباب وبلاطة يتصدر دوري المحترفين

الأربعاء 12 فبراير 2020 11:17 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو.. أهلي الخليل بتغلب على الشباب وبلاطة يتصدر دوري المحترفين


الخليل / سما /

صعق نادي أهلي الخليل، مساء أمس الثلاثاء، جاره ومستضيفه الشباب بهدف وحيد تحقق في الدقيقة الأخيرة من اللقاء المؤجل للأسبوع الـ14 من دوري المحترفين، والذي احتضنه ملعب الحسين بن علي في الخليل.

وأسدى الأهلي بهذا الانتصار القاتل الخدمة للمتصدر مركز شباب بلاطة الذي ابتعد بالصدارة برصيد 30 نقطة بفارق 6 نقاط عن الشباب الوصيف، ليقفز الأهلي للمركز الثالث مؤقتا برصيد 23 نقطة، أما الشباب فبقي ثانيا مؤقتا برصيد 24 نقطة بانتظار إقامة اللقاء المؤجل بين هلال القدس وجبل المكبر.

وجاء هدف الانتصار الوحيد للأهلي في الدقيقة الـ89 من زمن اللقاء، بطريقة جميلة من كرة ثابتة من أكثر من 25 مترا وضعها النجم خلدون الحلمان بيسراه على يمين حارس الشباب.

#أهلي الخليل #شباب الخليل #دوري المحترفين #بلاطة

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