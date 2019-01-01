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ليفربول يقدم عرضاً لتجديد عقد فان دايك لفترة طويلة

الأربعاء 12 فبراير 2020 11:10 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ليفربول يقدم عرضاً لتجديد عقد فان دايك لفترة طويلة


وكالات / سما /

ذكر موقع “جول” بنسخته العالمية بأن إدارة ليفربول تجهز عرضاً لتجديد عقد فيرجيل فان دايك قائد خط دفاع الريدز لفترة طويلة.

وانتقل فيرجيل فان دايك ابن 28 عاماً لصفوف ليفربول في شهر يناير من عام 2018، قادماً من ساوثامبتون الإنجليزي.

وعقب انضمام النجم الهولندي لفريق ليفربول لم يأخذ الكثير من الوقت حتى يصبح واحداً من أهم نجوم الريدز، ومن أهم أسباب نجاح الليفر حتى الآن، وتوّج مع فريقه الإنجليزي حتى الآن بلقب دوري أبطال أوروبا، وكأس السوبر الأوروبي، وكأس العالم للأندية، وفي طريقه للفوز ببطولة الدوري الإنجليزي لأول مرة منذ عام 1990.

وأشار الموقع أن ليفربول يستعد لتقديم عرضاً لتجديد عقد نجمه فيرجيل فان دايك لمدة خمسة مواسم حتى صيف عام 2025.

وينتهي عقد المدافع الهولندي المميز فيرجيل فان دايك مع فريقه ليفربول صيف عام 2023، ولكن الإدارة ترغب في تحسين وتمديد العقد لمدة موسمين إضافيين.

وأضاف الموقع أن سيحصل في عقده الجديد على راتب أسبوعي يصل إلى 150 ألف استرليني بالإضافة إلى المكافآت.

الجدير بالذكر أن فيرجيل فان دايك قد شارك مع ليفربول هذا الموسم حتى الآن في 34 مباراة، ونجح في تسجيل أربعة أهداف، وصناعة آخر.

#ليفربول #فان دايك

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