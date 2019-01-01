بوجبا يُسارع الزمن للحاق بديربي مانشستر في الدوري

وكالات / سما /

اقتربت عودة بول بوجبا، نجم وسط فريق مانشستر يونايتد، إلى الملاعب، وأشارت تقارير إنجليزية إلى أن بوجبا قد يكون جاهزاً لمواجهة المانيو ضد جاره مانشستر سيتي في ديربي المدينة يوم الثامن من مارس المُقبل.

وذكر تقرير لصحيفة ديلي ميل أن الدولي الفرنسي في آخر مراحل التعافي من الجراحة التي أجراها في كاحله، وقد يُصبح أحد الخيارات المُمكنة للاستعانة بها من قبل المُدرب أولي جونار سولشاير خلال أسبوعين من الآن.

وأمضي بطل آخر نسخة من كأس العالم مع مُنتخب بلاده الفترة الأخيرة من رحلة تعافيه من الإصابة في دبي، وتأتي عودة بوجبا الوشيكة لارتداء ألوان مانشستر يونايتد وسط أنباء تُشير لاحتمالية مُغادرته قلعة الأولد ترافورد الصيف المقبل.

ويحتل مانشستر يونايتد المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 35 نقطة، بفارق ست نقاط عن تشيلسي صاحب المركز الرابع وهو آخر المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، ويأمل جمهور المانيو أن تُساهم عودة بوجبا في رفع كفاءة الفريق لتحقيق إنجاز الوصول لدوري الأبطال الموسم المقبل.