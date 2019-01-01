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كريستيانو رونالدو نادم على الرحيل عن ريال مدريد

الأربعاء 12 فبراير 2020 11:00 ص / بتوقيت القدس +2GMT
كريستيانو رونالدو نادم على الرحيل عن ريال مدريد


وكالات / سما /

لم يصل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لقمة مستواه حتى الآن في فريقه يوفنتوس الإيطالي ولم يقدم نفس المردود الذي كان يقدمه في فريقه السابق ريال مدريد الإسباني.

ويحن صاروخ ماديرا لماضيه المدريدي ويشعر بالندم على رحيه عن صفوف ريال مدريد وفقاً لما نشرته شبكة ديفنسا سنترال الإسبانية المعروفة بميولها المدريدية.

و أشارت ديفنسا مساء الثلاثاء إلى أن رونالدو المنضم لليوفي في صيف 2018 اعترف لدائرة المقربين منه أنه لم يكن عليه أن يرحل عن العاصمة الإسبانية أبداً.

و استندت الشبكة على ما قاله الإعلامي الفرنسي فريدريك هيرميل في إذاعة مونت كارلو الفرنسية نقلاً مصادر مقربة من اللاعب البرتغالي.

و بموجب ما ذكرته ديفنسا فإن رونالدو يشعر الدوري الإيطالي بطولة أقل قيمة من الدوري الإسباني وأن يوفنتوس لا يجذب الأنظار مثل ريال مدريد.

و يشعر رونالدو بالأسف حيال قراره بالرحيل بعدما صدم العالم بالانضمام لليوفي مقابل 100 مليون يورو، بعد رفض فلورنتينو بيريز رئيس النادي منحه راتباً أعلى من الراتب الذي كان يتقاضاه في مدريد للحصول على نفس راتب غريمه اللدود ليونيل ميسي.

#كريستيانو رونالدو #ريال مدريد

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