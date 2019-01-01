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تقرير: راموس يقرر مغادرة النادي الملكي

الأربعاء 12 فبراير 2020 10:38 ص / بتوقيت القدس +2GMT
تقرير: راموس يقرر مغادرة النادي الملكي


وكالات / سما /

ذكر موقع "ElDesmarque" الإسباني، أن سيرجيو راموس قائد ريال مدريد، وافق على الانتقال إلى أحد الأندية الصينية، بعد انتهاء عقده الحالي مع النادي الملكي في صيف 2021.

وأوضح الموقع الإسباني، أن قائد ريال مدريد استقر على هذا القرار في الصيف الماضي، واعترف بذلك للمقربين منه.

كما كشفت صحيفة "سبورت" الإسبانية، أن هناك مشكلة داخل أسوار ريال مدريد ستظهر على السطح قريبا، إذ أن عقد راموس ينتهي في 30 يونيو 2021، وحتى هذه اللحظات لم يتلق أي عرض لتجديده، وهو ما يشكل صداعا حقيقيا عند النادي الأكثر تتويجا بدوري أبطال أوروبا.

وأوضحت الصحيفة، أن هناك بعض العوامل تجعل إدارة الريال تفكر كثيرا قبل قيامها بخطوات لتجديد عقد المدافع الشرس، منها تقدم راموس في السن، وبلوغه الـ35 عند نهاية عقده، وهو ما أجبر إدارة الفريق على مراجعة حساباتها قبل تقديم العرض المالي لراموس الذي يتقاضى راتبا ضخما قدره 12 مليون يورو سنويا.

من جهة أخرى أوردت تقارير صحافية إسبانية في وقت سابق أن ديفيد بيكهام، أسطورة كرة القدم الإنجليزية ومالك إنتر ميامي، يريد إحضار راموس إلى ناديه الأمريكي.

وكانت وسائل إعلامية إسبانية قد تحدثت في الصيف الماضي، عن تلقي قائد النادي الملكي، لعرض مغر من ناد صيني لم يتم ذكره اسمه، وهو ما جعله يقدم طلب الرحيل، إلا أن فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد رفض ذلك.

#سيرجيو راموس #ريال مدريد

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