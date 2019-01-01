التنمية: 382 مليون شيكل لإعانة وتمكين الأسر الفقيرة بعام 2019

غزة / سما /

قالت وزارة التنمية الاجتماعية إن ميزانية تمكين الأسر الفقيرة والمهمشة لعام 2019 بلغت حوالي 382 مليون شيكل، حيث بلغت قيمة المساعدات النقدية للعام 2019، نحو371 مليون شيكل لحوالي 107000 آلاف أسرة 70% منهم في قطاع غزة، وباقي الأسر في الضفة الغربية.

وأوضحت الأربعاء، أنه على صعيد المساعدات الطارئة للضفة وغزة فقد بلغت قيمتها 377 ألف شيكل في نفس العام.

وبيّنت أنه تم تنفيذ رزمة واسعة من مشاريع التمكين الاقتصادي في الضفة وغزة، بالتعاون كبير ما بين الوزارة ومؤسسة أنيرا وبرنامج الغذاء العالمي والتعاون الإيطالي، ويقدر عدد هذه المشاريع بـ 388 مشروع بموازنة اجمالية قيمتها حوالي 2 مليون شيكل، وتنوعت المشاريع من حيث الاستهداف مع اعطاء اولوية للنساء والشابات والأسر الفقيرة والمهمشة والأسر التي ترأسها امرأة.

أما خدمة التأمين الصحي فقد استفاد منها لهذا العام 88 ألف أسرة في الضفة الغربية وقطاع غزة، بتكلفة قيمتها 6.5 مليون شيكل أضيفت لموازنة وزارة الصحة، كما تم رفع نسبة التغطية الى 100% لحوالي 20 حالة مرضية.

وذكرت الوزارة أن قيمة شراء الخدمات للفئات المهمشة، كالخدمات الإيوائية للمسنين والأيتام والمعاقين، اضافة للخدمات النهارية بلغت حوالي 7.5 مليون شيكل.

ووقعت الوزارة 41 اتفاقية شراء خدمة اضافية للعام 2019، كما سجلت الوزارة 52 جمعية خيرية جديدة ليصبح عدد الجمعيات تحت اختصاص الوزارة 796 جمعية وذلك بعد حل 17 جمعية لعدم فعاليتها أو مخالفتها للأنظمة والقوانين المعمول بها في فلسطين.

وأشارت إلى أنها قدمت خلال العام 2019 خدمات الرعاية والحماية والتأهيل لأكثر من 76 حالة من خلال مركز الدار البيضاء، ومركز العلائية لكفيفي البصر التابعان لها، وخدمات الأجهزة المساندة وبلغت قيمتها 2 مليون شيكل استفاد منها نحو 650 شخصاً.