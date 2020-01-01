طيار أردني يهبط بمطار هيثرو رغم فشل 20 آخرين بسبب الطقس

وكالات

تمكن طيار أردني تابع للخطوط الجوية الملكية، من الهبوط في مطار هيثرو بالعاصمة لندن، رغم فشل نحو 20 قائد طائرة آخرين من الهبوط بسبب سوء الأحوال الجوية.

وذكرت وسائل إعلام أردنية، أن الطيار سيف التل، تمكن بطريقة احترافية من الهبوط على مدرج المطار، رغم انعدام الرؤية، وسوء الأحوال الجوية.

وتأثرت لندن بإعصار شديد وصلت سرعة الرياح الجانبية فيه إلى نحو 80 كم في الساعة، وهو ما جعل مهمة الهبوط في المطار صعبة.

وكانت العاصفة العنيفة التي حملت اسم "سيارا"، اجتاحت الأحد، شمال غرب أوروبا، وخصوصا بريطانيا، وسط خشية من وقوع أضرار وفيضانات وانقطاع للكهرباء، وألغيت تحسبا لذلك رحلات جوية وبحرية بين فرنسا وإنكلترا وأجلت مباريات في ثلاثة بلدان.