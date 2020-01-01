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مقتل عقيد مصري وجندي وأصابة 2 في تفجير سيارة بسيناء

الأربعاء 12 فبراير 2020 08:17 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مقتل عقيد مصري وجندي وأصابة 2 في تفجير سيارة بسيناء


القاهرة / وكالات /

فجر مسلحون، مساء الثلاثاء، عبوة ناسفة عن بعد كانت مزروعة بجوار الطريق الاسفلتي الدولي بمنطقة التلول التابعة لمدينة بئر العبد في سيناء وعلي بعد 40 كم من مدينة العريش وذلك في سيارة أمنية خلال سيرها علي الطريق الدولي ماأسفر الانفجار عن تدمير السيارة ومقتل العقيد مصطفي عبيدو قائد اللوا 134 بالجيش المصري ومجند اخر وأصابة أثنين اخرين بشظايا متفرقة بالجسد وحالتهم حرجه.
واكدت مصادر مصرية انه تم نقل الضحايا الي المستشفي العسكري بالعريش والدفع بالقوات بعد أغلاق الطريق الدولي وحركة سير المسافرين لتمشيط المنطقة بحثا عن متفجرات اخرى

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