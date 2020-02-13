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حالة الطقس: ارتفاع على درجات الحرارة

الأربعاء 12 فبراير 2020 07:57 ص / بتوقيت القدس +2GMT
حالة الطقس: ارتفاع على درجات الحرارة


رام الله / سما /

توقعت دائرة الارصاد الجوية ان يكون الجو باردا وغائما جزئيا ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة وتكون الفرصة مهيأة لسقوط زخات خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق خاصة الشمالية، والرياح جنوبية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احياناً والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.
هذه الليلة يكون الجو غائماً جزئياُ وشديد البرودة ، والرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.
الخميس 2020/02/13: يكون الجو غائماً جزئياُ الى صاف ويطرأ ارتفاع ملموس اخر على درجات الحرارة ليصبح الجو معتدلاً نهارا باردا ليلاً، ،والرياح جنوبية غربية الى جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.
الجمعة 2020/02/14: يكون الجو غائماً جزئياُ ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة حيث يستمر الجو معتدلا نهارا ًباردا ليلاً، ،والرياح جنوبية شرقية معتدلة الى نشطة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.
السبت 2020/02/15: يكون الجو غائماً جزئياُ ويطرأ ارتفاع طفيف اخر على درجات الحرارة حيث يستمر الجو معتدلا نهارا بارداً نسبياً الى بارد ليلاً، ،والرياح جنوبية شرقية الى شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.
هذا وتحذر دائرة الأرصاد الجوية الأخوة المواطنين من خطر :
1- خطر التزحلق على الطرقات 2- تدني مدى الرؤيا الافقية.

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