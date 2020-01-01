  1. الرئيسية
  2. أخبار الخليج

في أقوى رفض خليجي.. الأمير تركي الفيصل: "صفقة ترامب" تسلب قلب فلسطين وروحها

الثلاثاء 11 فبراير 2020 10:35 م / بتوقيت القدس +2GMT
في أقوى رفض خليجي.. الأمير تركي الفيصل: "صفقة ترامب" تسلب قلب فلسطين وروحها


الرياض /سما/

انتقد الرئيس الأسبق للاستخبارات السعودية، الأمير تركي الفيصل، خطة السلام الأمريكية المزعومة، المسماة "صفقة ترامب"، قائلا إنها "تسلب قلب فلسطين وروحها".

جاء تصريحه في مقابلة أجراها الفيصل، مع شبكة "سي إن بي سي" الأمريكية، يوم الثلاثاء، أبدى فيه رفضا صريحا لصفقة القرن المزعومة.

موقف الرئيس الأسبق للاستخبارات السعودية، جاء أقوى من موقف بلاده الذي اكتفى بشكر ترامب على جهوده ودعوة الفلسطينيين والاسرائيليين لمفاوضات مباشرة.

وقال الفيصل، عن الصفقة إنها "مجرد تصور وحشي لدولة فلسطينية، عاصمتها الشرعية القدس منزوعة منها".

وتابع "لذا فهي (صفقة ترامب) تسلب قلبها وتنزع روحها ناهيك عن أن حدود (الدولة الفلسطينية)غير محددة". ورأى الأمير السعودي أن خطة السلام المزعومة "لن تتحقق (..) فالعالم بأسره رفضها".

ولدى سؤاله عن تصور إدارة الرئيس دونالد ترامب للمنطقة، أجاب الفيصل: بالنسبة لفلسطين، إنها بالتأكيد خطوة إلى الوراء، كما قلت لك. لقد تخلوا عن كلا التاريخ والوزن الشرعيين لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة واعتمدوا مسارا من جانب واحد.

#الامير تركي الفيصل #السعودية #صفقة ترامب #فلسطين #القدس #ترامب

الأكثر قراءة اليوم

عائلة "شكشك" تروي تفاصيل مقتل ابنتها على يد زوجها.. و"الفالح" تطالب بالقصاص من ابنها

مصدر : قرار بوقف إطلاق البالونات الحارقة والمتفجرة من غزة

اسرائيل بعثت رسالة لـ "حماس" عبر مصر : اما الهدوء او الحرب بغطاء ودعم امريكي

خارجية الاحتلال تشكر الإعلامي فيصل القاسم

مسؤولون إسرائيليون يكشفون سبب تأخير التصويت على صفقة القرن في مجلس الأمن

تقرير صادم: صينيون يحولون فضلات المجاري لزيوت تطبخ بها أشهر الأطباق! (فيديو)

الرجوب يكشف عن بدء حوار شامل مع فصائل المنظمة و"حماس" والجهاد

الأخبار الرئيسية

-0

الرئيس: تحقيق السلام لا يمكن أن يتم بالإخضاع ويدي ممدودة للسلام.. وأولمرت ينتقد خطة ترامب

نتنياهو وبن سلمان

نتنياهو يسعى للقاء زعيم عربي قبل الانتخابات: الأفضلية الأولى لـ"بن سلمان"

بالونات

"يديعوت" تكشف: هكذا يحاول الجيش الإسرائيلي اعتراض البالونات من قطاع غزة

الرئيس: لن نقبل صفقة القرن وشعبنا لم يعد يتحمل استمرار الاحتلال والوضع أصبح قابلا للانفجار

محمد مصطفى: لا شراكة مع مشغلين إسرائيليين في أية عملية تطوير لحقل "غزة مارين"