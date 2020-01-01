الجالية الفلسطينية في مصر تؤكد التفافها حول الرئيس ورفضها لـ"صفقة القرن"

القاهرة /سما/

أكدت الجالية الفلسطينية في جمهورية مصر العربية، التفافها ووقوفها خلف الرئيس محمود عباس، ودعمها الكامل لمواقفه التي وردت في خطابه أمام مجلس الامن الدولي، والتي تعبر عن ارادة الشعب الفلسطيني في رفض صفقة ترمب - نتنياهو.

وأكدت الجالية عقب استماعها لكلمة الرئيس بسفارة دولة فلسطين بالقاهرة بحضور السفير دياب اللوح، وأمين سر حركة فتح محمد غريب، إضافة إلى كوادر حركة فتح بالإضافة إلى عدد من ممثلي التنظيمات الشعبية والاتحادات الفلسطينية، أن استهداف الرئيس هو استهداف لوجود الشعب الفلسطيني، واستهداف لحقوقنا الوطنية وحقنا في تقرير المصير وفي الحرية والاستقلال.

بدوره، قال اللوح: نؤكد من هنا باسم الجالية والطلبة الدارسين بمصر، دعمنا الكامل للقيادة الفلسطينية ممثلة بالرئيس محمود عباس والتفافنا حول مشروعنا الوطني ولن نفرط بذرة تراب من القدس الشريف والتي هي عنوان العرب والمسلمين وكل احرار العالم.

وأكد أنه لا سلام دون القدس ونحن أصحاب حق ومتمسكون بحقنا وبحق كل لاجىء بالعالم.