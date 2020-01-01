  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

مندوب إسرائيل: لا فرص للسلام ما دام " ابومازن" في السلطة

الثلاثاء 11 فبراير 2020 09:44 م / بتوقيت القدس +2GMT
مندوب إسرائيل: لا فرص للسلام ما دام " ابومازن" في السلطة


نيويورك /سما/

قال مندوب إسرائيل الدائم لدى الأمم المتحدة، داني دانون، إنه لا توجد هناك فرص للسلام بين إسرائيل والفلسطينيين ما دام الرئيس الفلسطيني محمود عباس في السلطة.

وأشار دانون خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي حول الخطة الأمريكية للسلام بالشرق الأوسط، المعروفة بـ "صفقة القرن"، اليوم الثلاثاء، إلى أن "إسرائيل والفلسطينيين لن يتمكنوا من التحرك إلى الأمام، إلا بعد أن يتنحى الرئيس عباس على حد قوله.

وأضاف دانون أن الرئيس عباس "لا يمكنه أن يكون شريكا من أجل السلام الحقيقي"، معتبرا أن الرئيس الفلسطيني "غير جدي بشأن المفاوضات أو السلام".

وقال دانون إن الرئيس عباس "جاء إلى هنا لصرف الانتباه عن عدم رغبته في التفاوض"، مشيرا إلى أن الرئيس الفلسطيني يزور الولايات المتحدة بشكل منتظم للتحدث في الأمم المتحدة، لكنه لم يلتق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو منذ 10 سنوات.

#الامم المتحدة #داني دانون #اسرائيل #ابو مازن #السلطة الفلسطينية #الرئيس عباس #نتنياهو

الأكثر قراءة اليوم

عائلة "شكشك" تروي تفاصيل مقتل ابنتها على يد زوجها.. و"الفالح" تطالب بالقصاص من ابنها

الكشف عن تفاصيل اجتماع الوفد الامني مع الفصائل بغزة

مصدر : قرار بوقف إطلاق البالونات الحارقة والمتفجرة من غزة

اسرائيل بعثت رسالة لـ "حماس" عبر مصر : اما الهدوء او الحرب بغطاء ودعم امريكي

خارجية الاحتلال تشكر الإعلامي فيصل القاسم

مسؤولون إسرائيليون يكشفون سبب تأخير التصويت على صفقة القرن في مجلس الأمن

تقرير صادم: صينيون يحولون فضلات المجاري لزيوت تطبخ بها أشهر الأطباق! (فيديو)

الأخبار الرئيسية

-0

الرئيس: تحقيق السلام لا يمكن أن يتم بالإخضاع ويدي ممدودة للسلام.. وأولمرت ينتقد خطة ترامب

نتنياهو وبن سلمان

نتنياهو يسعى للقاء زعيم عربي قبل الانتخابات: الأفضلية الأولى لـ"بن سلمان"

بالونات

"يديعوت" تكشف: هكذا يحاول الجيش الإسرائيلي اعتراض البالونات من قطاع غزة

الرئيس: لن نقبل صفقة القرن وشعبنا لم يعد يتحمل استمرار الاحتلال والوضع أصبح قابلا للانفجار

محمد مصطفى: لا شراكة مع مشغلين إسرائيليين في أية عملية تطوير لحقل "غزة مارين"