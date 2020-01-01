مندوب إسرائيل: لا فرص للسلام ما دام " ابومازن" في السلطة

نيويورك /سما/

قال مندوب إسرائيل الدائم لدى الأمم المتحدة، داني دانون، إنه لا توجد هناك فرص للسلام بين إسرائيل والفلسطينيين ما دام الرئيس الفلسطيني محمود عباس في السلطة.

وأشار دانون خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي حول الخطة الأمريكية للسلام بالشرق الأوسط، المعروفة بـ "صفقة القرن"، اليوم الثلاثاء، إلى أن "إسرائيل والفلسطينيين لن يتمكنوا من التحرك إلى الأمام، إلا بعد أن يتنحى الرئيس عباس على حد قوله.

وأضاف دانون أن الرئيس عباس "لا يمكنه أن يكون شريكا من أجل السلام الحقيقي"، معتبرا أن الرئيس الفلسطيني "غير جدي بشأن المفاوضات أو السلام".

وقال دانون إن الرئيس عباس "جاء إلى هنا لصرف الانتباه عن عدم رغبته في التفاوض"، مشيرا إلى أن الرئيس الفلسطيني يزور الولايات المتحدة بشكل منتظم للتحدث في الأمم المتحدة، لكنه لم يلتق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو منذ 10 سنوات.