الآلاف من أبناء شعبنا يحتشدون في مخيم الرشيدية رفضاً لـ"صفقة القرن" ودعماً لمواقف الرئيس

بيروت /سما/

احتشد الآلاف من ابناء شعبنا، اليوم الثلاثاء، في مخيم الرشيدية جنوب لبنان، رفضاً لـ"صفقة القرن" ودعماً لمواقف الرئيس محمود عباس في مواجهة المؤامرة الأميركية الاسرائيلية.

وتابع أبناء شعبنا من مختلف المخيمات الفلسطينية في معسكر الرئيس الشهيد ياسر عرفات، خطاب الرئيس أمام مجلس الأمن الدولي، بحضور سفير دولة فلسطين في لبنان أشرف دبور، وأمين سر حركة فتح وفصائل منظمة التحرير الفلسطينية فتحي أبو العردات، وأمين سر اقليم فتح في لبنان حسين فياض، وقائد قوات الأمن الوطني الفلسطيني في لبنان اللواء صبحي أبو عرب، وأعضاء قيادة اقليم حركة فتح في لبنان، وممثلي الأحزاب اللبنانية والفصائل الفلسطينية واللجان الشعبية.

وأكد أبو العردات أن موقف الرئيس يعبر عن موقف الشعب الفلسطيني وأن الصفقة لن تمر وسنسقطها وستلقى في مزابل التاريخ.

وعبر عن دعم ابناء شعبنا في كافة اماكن تواجدهم لصمود وتصدي الرئيس لما يحاك ضد القضية الفلسطينية ومواجهته للمشروع الأميركي الاسرائيلي الذي يستهدف تصفية مشروعنا الوطني.

ودعا الى تجسيد الوحدة الوطنية والتمسك بوصايا الشهداء والاسرى والجرحى والحفاظ على المشروع الوطني الفلسطيني في الحرية والعودة والاستقلال.