إصابة 14 مواطنا خلال مواجهات ضد صفقة القرن في رام الله

رام الله / سما /

أصيب 14 مواطنا اليوم الثلاثاء، بحالات اختناق وبجروح خلال مواجهات اندلعت على المدخل الشمالي لمدينة البيرة بالقرب من حاجز "بيت إيل".

وعقب مسيرة خرجت إثر انتهاء مهرجان أقيم وسط مدينة رام الله وتوجهت إلى مدخل مدينة البيرة "بيت إيل" ما أدى لاندلاع مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال.

وأفاد الهلال الأحمر بوقوع 12 إصابة في مواجهات "بيت إيل"، بينها 8 إصابات بالغاز المسيل للدموع وإصابتين بالرصاص المطاط وإصابة بحروق وإصابة سقوط، فيما أفاد الهلال الأحمر لاحقا بأن طواقمه تعاملت مع إصابتين برصاص التوتو (الحي) في مواجهات "بيت إيل"، وأن الإصابات كانت بالأطراف السفلية.