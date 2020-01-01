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الاحتلال يُخطر بوقف بناء منشآت في الأغوار الشمالية

الثلاثاء 11 فبراير 2020 08:37 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يُخطر بوقف بناء منشآت في الأغوار الشمالية


نابلس / سما /

 أخطرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، بوقف البناء في منشآت سكنية وحظائر ماشية في خربة "حمصة التحتا" في الأغوار الشمالية.

وأفاد الناشط الحقوقي في الأغوار الفلسطينية عارف دراغمة أن "قوات الاحتلال سلّمت إخطاراً بوقف البناء في أربع منشآت تعود ملكيتها للمواطن محمد هايل بشارات".

وأضاف دراغمة: إن سلطات الاحتلال سلّمت المواطن بشارات قبل نحو شهر إخطاراً بإزالة منشآت أُخرى، بحجة وقوعها في منطقة أثرية.

وأكد دراغمة أن الفلسطينيين في الأغوار يواجهون جرائم الاحتلال ومستوطنيه، فإلى جانب الإخطارات والهدم، يستخدم الاحتلال التدريبات العسكرية وسيلة لترويع المواطنين، سواء بما يتركه من مخلفات، أو توتيره للأحداث خلال التدريب بطرد السكان من منازلهم لأيام وساعات، إلى جانب التوسع الاستيطاني المتسارع.

#الاغوار #اخطارات #وقف بناء

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