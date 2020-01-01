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"يديعوت" تكشف: هكذا يحاول الجيش الإسرائيلي اعتراض البالونات من قطاع غزة

الثلاثاء 11 فبراير 2020 08:25 م / بتوقيت القدس +2GMT
"يديعوت" تكشف: هكذا يحاول الجيش الإسرائيلي اعتراض البالونات من قطاع غزة


القدس المحتلة / سما /

ذكرت صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية، أن قوات الجيش الإسرائيلي التي انتشرت على حدود قطاع غزة، تحاول اعتراض البالونات المتفجرة التي تطلق من قطاع غزة، حيث يتواجد المقاتلين من كتيبة المراقبات في "فرقة غزة" يعملون عن قرب ضد الحوامات والبالونات، ويعملون بنظام أزواج - أحدهما يرصد والآخر مجهز ببندقية M4.
 
وأشارت الصحيفة إلى أنه يوجد طواقم جمع قتالي مختلطة وتعرف مهمتها بمهاجمة "التهديد المرتفع القريب من الأرض"، والذي يشمل البالونات المتفجرة والطائرات الورقية الحارقة وحوامات العدو.
 
وبحسب الصحيفة، فقد تم إنشاء الطواقم الخاصة في العام الماضي في فرقة "غزة"، وتعمل في الميدان لرصد التهديد الذي يصل غالباً دون سابق إنذار أو القدرة على اكتشاف البالونات على أجهزة تتبع الاستشعار أو الرادار، وبالتالي، فإن الاعتماد على هذه القوات على الأرض مهم وكبير، ولقد تم إعادة انتشارهم مرة أخرى في الأسابيع الأخيرة في أعقاب تجدد الظاهرة.
 
وأوضحت الصحيفة أنه يتم اعتراض البالونات بطريقة بسيطة، وهي: المراقبة بمناظير سميكة وبعيدة المدى وإطلاق نار على البالونات، باستخدام جهاز تتبع ذكي من نوع "SmarShot" مثبت على بندقية M4 والإطباق على الهدف متحركاً في الهواء.

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